Участники программы «Герои Южного Урала» делятся впечатлениями о проекте

Первый поток завершит обучение уже в июле 2026 года

В Челябинской области ветераны спецоперации завершают обучение в рамках кадровой региональной программы «Герои Южного Урала». За их спинами четыре образовательных модуля, практики и стажировки, общение с наставниками и создание собственных проектов.

«Четвертый модуль у нас посвящен современным технологиям. Это уже окончательная подготовка нас как управленцев. За первый модуль мы изучили государственную, муниципальную службу, погрузились в финансовую составляющую и изучили экономику региона. За год помогли участникам сформироваться в дружный единый механизм. Наверное, эта основная задача и преследовалась, когда создавалась эта программа, — чтобы мы работали единым целым», — отметил участник программы «Герои Южного Урала» Андрей Мурзин.

Благодаря полученным знаниям и своему боевому опыту, ветераны смогут реализовать потенциал в мирной жизни и развивать Южный Урал. Обучение завершится уже в июле 2026 года.