Участники программы «Герои Южного Урала» стали сплоченной командой

За время обучения ветераны СВО успели подружиться

В Челябинской области ветераны спецоперации завершают обучение в рамках кадровой программы «Герои Южного Урала». Они уже прошли четыре образовательных модуля. Помимо знаний и опыта, на проекте они нашли новых друзей.

«На первом модуле чувствовал себя напряженно. Мы никого не знали, особо ни с кем не общались. Уже под конец первого модуля мы начали друг к другу притираться, сейчас мы на связи со всеми абсолютно, 24/7. В своих городах друг друга поддерживаем. Если нужна какая-то помощь, мы подключаемся», — отметил участник программы «Герои Южного Урала» Данила Шашков.

Впереди участников ждет защита выпускных работ, итоговые испытания и получение дипломов. После этого Челябинская область получит сплоченную команду управленцев.