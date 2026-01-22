Участники программы «Герои Южного Урала» прослушали лекцию Олега Гербера

Председатель Заксобрания региона рассказал о механизмах взаимодействия разных уровней публичной власти

В Магнитогорске продолжается обучение ветеранов специальной военной операции в рамках третьего модуля региональной программы «Герои Южного Урала». Его темой является «Региональное и муниципальное управление». Для участников подготовили образовательную программу, в том числе и выступления спикеров. Одним из них стал председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер. Он прочитал лекцию на тему «Механизмы взаимодействия разных уровней публичной власти в регионе».

«Главное, что я хотел донести до ребят, говоря о механизмах взаимодействия различных уровней власти в нашей стране, — это мысль о единстве системы публичной власти. Только в случае единства всех органов власти и возможна эффективная работа. Показал на примерах, как это здорово работает и какие могут быть проблемы, если согласия между органами власти нет. А выстроена эта система государственного управления была в том числе благодаря поправкам, которые внесли в Конституцию РФ в 2020 году. От этого единства зависит сила и мощь российского государства»,— отметил председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер.

После завершения лекции участники программы могли пообщаться и задать вопросы Олегу Герберу. В основном они касались мер поддержки участников спецоперации и их семей.

Трое ветеранов СВО, проходящих программу «Герои Южного Урала», стали депутатами областного парламента. Александр Заозеров, Андрей Орехов и Алексей Рожков входят в состав комитета по соцполитике.

«Теперь нам предстоит большая напряженная работа в новом статусе. После спецоперации я работал в Едином центре поддержки и реабилитации участников СВО, поэтому опыт социальной работы у меня есть. Ко мне обращаются и участники программы, и семьи, чьи отцы и сыновья сейчас находятся на передовой. Стараемся помочь каждому. Надеюсь, что в политику мы привнесем чувство плеча, понятие о воинском братстве»,— подчеркнул участник программы «Герои Южного Урала» Александр Заозеров.

Напомним, что региональная кадровая программа стартовала в июле 2025 года. Она включает в себя четыре модуля и стажировки с наставниками. Участники получают теоретические и практические знания, которые позволят им реализовать свой потенциал в органах власти, компаниях и организациях Южного Урала.