Участники программы «Герои Южного Урала» постоянно изучают что‑то новое

Знания они получают как в ходе модулей и стажировок, так и самостоятельно

Участники кадровой программы «Герои Южного Урала» продолжают совершенствоваться, изучать новое и получать дополнительные знания. По словам участницы Марины Ильиной, эти процессы происходят постоянно.

«Нас ждут дипломные работы: защитить, показать, чему мы научились, какие знания приобрели. Причем мы учимся не только непосредственно на модуле, и во время стажировки у нас проходят вебинары, встречи, мы проходим курсы. Мы продолжаем учиться, учиться, учиться. Тем более когда ты в этом заинтересован, ты поглощаешь что-то дополнительно, стараешься что-то найти, с кем-то поговорить, встретиться», — отметила участница программы «Герои Южного Урала» Марина Ильина.

Используя специальные знания и опыт, полученный в ходе участия в спецоперации, ветераны смогут реализовать свой потенциал, а Челябинская область получит сплоченную команду квалифицированных управленцев.