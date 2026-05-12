Программа «Герои Южного Урала» готовит целеустремленных управленцев

Обучение в ее рамках проходят ветераны СВО

Ветераны специальной военной операции, проходящие обучение в рамках кадровой региональной программы «Герои Южного Урала», готовятся стать управленцами. В этом им помогут опыт и умение принимать решения в экстренных ситуациях.

«Все ребята, которые пошли защищать Родину, — они патриоты своей страны. Они любят свою страну — Россию. И они уже проявили себя там, в боевых условиях. Многие из них имеют награды, и они получили их не просто так. Целеустремленность, желание достичь результата, получить этот результат — это очень важно», — подчеркнула член общественного совета программы «Герои Южного Урала» Галина Гаврилова.

Многие из участников программы уже выбрали сферу деятельности, в которой хотят развиваться. В июле они получат дипломы и смогут реализовать свой потенциал и развивать Челябинскую область.