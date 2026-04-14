Участники проекта «Герои Южного Урала» изучат современные технологии управления

Стартовал четвертый образовательный модуль региональной кадровой программы

В Челябинской области стартовал четвертый образовательный модуль региональной кадровой программы «Герои Южного Урала». Этот этап будет заключительным и пройдет в Миассе. Ветераны спецоперации изучат современные технологии управления.

«Программа „Герои Южного Урала“ — это важный кадровый проект, который дает участникам и ветеранам специальной военной операции возможность получить современные управленческие компетенции и применить свой опыт в мирной жизни. У нас в регионе созданы все условия для того, чтобы слушатели программы могли получить качественные знания и использовать их на благо региона и страны», — отметил заместитель губернатора Челябинской области Роман Воллерт.

Участники проекта рассмотрят подходы к клиенто- и человекоцентричности, цифровую трансформацию и применение искусственного интеллекта. Также они рассмотрят управленческие технологии, дизайн-мышление и разработку индивидуальных планов профразвития.

Традиционно участники пройдут практические занятия: семинары, проектные работы, консультации с экспертами. Кроме того, они подготовят выпускные работы.

«У слушателей уже есть базовые знания и понимание тех сфер, в которых они планируют работать или уже работают, а теперь они получат методики современных технологий управления, которые смогут применять на практике. Помимо учебных занятий, программа включает командообразующие мероприятия, экскурсии и день семьи. Участники уже приступили к подготовке выпускных работ, их защита состоится в июне», — рассказал директор Челябинского филиала РАНХиГС Евгений Алдошенко.

Ветераны СВО уже прошли три образовательных модуля. Они изучили систему госуправления, экономику и финансы, а также региональное и муниципальное управление. Программа рассчитана на календарный год. После защиты выпускных работ участники получат дипломы о профессиональной переподготовке и смогут претендовать на руководящие должности в госорганах, компаниях и на предприятиях региона.