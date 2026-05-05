Проект «Герои Южного Урала» развивается вместе со своими учениками

Первый поток помог организаторам улучшить программу

В Челябинской области завершает обучение первый поток программы «Герои Южного Урала». Кадровый проект был создан по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера и развивался вместе со своими учениками.

«Сама программа — это ребенок. Он родился, он растет и развивается. Что-то ребята получают от своих спикеров, от тем, которые они изучают. А что-то ребята сами дают своим спикерам и своим кураторам», — подчеркнул член общественного совета программы «Герои Южного Урала» Сергей Бормотов.

С помощью обратной связи от участников проекта общественный совет корректировал программу, делая ее лучше. Первый поток получит дипломы уже летом. Ветераны спецоперации смогут применить полученные знания и опыт на практике.