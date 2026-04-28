Участники программы «Герои Южного Урала» делятся опытом с молодым поколением

Они прививают студентам и школьникам любовь к Родине

В Челябинской области участники кадровой программы «Герои Южного Урала» занимаются патриотическим воспитанием молодежи. На встречах со студентами и школьниками ветераны рассказывают о боевом опыте и объясняют, как важно любить Родину.

«Ребята говорят о воспитании патриотов. Как сделать так, чтобы не было равнодушных к судьбе нашей Родины, нашего региона. И показывают не только личным примером, но и тем, что активно поднимают эти вопросы. Они еще о многом и нас заставят задуматься», — отметила член общественного совета программы «Герои Южного Урала» Елена Скорнякова.

Совсем скоро участников проекта ждет защита выпускных работ. После этого они получат дипломы государственного образца и смогут претендовать на руководящие должности в органах власти, компаниях и на предприятиях региона.