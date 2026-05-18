Участники проекта «Герои Южного Урала» эффективно адаптируются к мирной жизни

Программа позволяет найти сферу, в которой участники хотят развиваться

В Челябинской области ветераны специальной военной операции эффективно адаптируются к мирной жизни с помощью программы «Герои Южного Урала». Кадровый проект не только позволяет участникам найти сферу, в которой они хотят развиваться, но и готовит для региона квалифицированных управленцев.

«Программа „Герои Южного Урала“ — это не просто обучение, а мост между военной службой и гражданской жизнью. Она помогает ветеранам не потеряться после возвращения домой, найти свое место, применить свои сильные стороны и дальше приносить пользу. Когда опытные, ответственные люди приходят работать в органы власти или на предприятия, это идет на пользу всей Челябинской области — управление становится эффективнее, а жизнь людей — лучше», — отметила начальник управления социальной защиты населения Сосновского округа Наталья Спесивцева.

Обучение завершится уже в июле. После того как выпускные работы будут защищены, участники получат дипломы и смогут трудоустроиться в госорганы, ведомства и компании региона.