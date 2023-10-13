Участники конкурса «Лидеры России» из уральских регионов вышли на финишную прямую

Окружной этап стартовал в Екатеринбурге

Начался окружной финал пятого сезона конкурса «Лидеры России» в Екатеринбурге, где собрались лучшие управленцы Уральского федерального округа. Этот конкурс является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Итоги этапа подведут уже 15 октября.

В первый день мероприятия участники конкурса провели уроки лидерства для школьников, осуществили собеседования с партнерами конкурса — крупными работодателями, а также встретились с экспертами кадрового агентства «Россия — страна возможностей» и пообщались с финалистами предыдущих сезонов.

Завтра, 14 октября, состоится официальное открытие окружного финала и начнутся оценочные мероприятия. В воскресенье планируется продолжение конкурсных испытаний, подведение итогов и торжественное награждение победителей. В этом году в конкурсе принимают участие около 250 управленцев из шести регионов Уральского федерального округа. Они успешно прошли дистанционный этап, контрольное тестирование и выполнили региональные задания от глав субъектов РФ. Общее число поданных заявок от представителей Уральского федерального округа составило почти 12,8 тысячи. Ранее мы писали об участниках проекта из Челябинской области.

В этом юбилейном сезоне на окружных мероприятиях конкурсанты впервые проводят мастер-классы под названием «Уроки лидерства. Ценностные ориентиры» для школьников. В Екатеринбурге уже состоялось 133 таких урока, в которых приняли участие около 3,7 тысячи учеников из 131 учебного заведения. Управленцы рассказали молодежи о российских духовно-нравственных ценностях, которые были закреплены указом президента РФ в 2022 году, а также поделились своим профессиональным опытом и примерами гражданской активности. Организацию уроков лидерства поддержали клуб лидеров России «Эльбрус» и «Движение первых».