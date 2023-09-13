Челябинский участник конкурса «Лидеры России» создает стартап‑студию для студентов

Мечта Алексея Ульянова — свести предприимчивую молодежь и инвесторов

Директора Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра Алексея Ульянова сама судьба привела в команду, которая в этом году представляет Южный Урал на конкурсе управленцев «Лидеры России». Его опыт по запуску IT-стартапов пришелся как нельзя кстати в работе над проектом по развитию технологического предпринимательства, победившим на региональном этапе конкурса. По словам Алексея, «Лидеры России» для него — это личный вызов, стимулятор мозговой активности и возможность для обмена опытом, необходимые для осуществления его новой идеи — создания в Челябинской области стартап-студии и венчурного фонда для студентов.

Алексей Ульянов не новичок в «Лидерах России» и даже доходил до полуфинала конкурса. В новом заходе он в составе команды из десяти экспертов работал над проектом, цель которого — ответить на вопрос: как сделать нашу область лидером технологического и инновационного предпринимательства, центром притяжения высокообразованных и профессиональных кадров?

«Мне пригодился весь мой опыт, накопленный за последние пять лет. Я сейчас говорю о работе над созданием стартап-студии при Челябинском государственном университете. Ее смысл в том, чтобы создать такое место, где молодые предприниматели, которые еще только учатся, и потенциальные инвесторы могли найти друг друга. Идея сама по себе не нова и активно практикуется, например, в Татарстане. Когда в Челябинске появится межуниверситетский кампус, стартап-студия найдет там свое применение», — уверен Алексей.

Сейчас на рассмотрении в Фонде содействия инновациям и Фонде инфраструктурных и образовательных программ лежат на рассмотрении несколько грантовых заявок от Алексея Ульянова. Если их одобрят, то в Челябинске появится не просто стартап-студия, а полноценный фонд для финансирования студенческих проектов.

О том, что учащаяся молодежь способна создавать реально работающие продукты, Алексей знает не понаслышке.

«Возглавляя в свое время ситуационный центр при губернаторе Челябинской области, я готовил техническое задание на разработку автоматической системы мониторинга сельскохозяйственных земель. Сейчас ею пользуются все аграрии Южного Урала, но мало кто знает, что работать над ней начинали три студента-первокурсника ЮУрГУ. Впоследствии лидер группы защитил по этой работе кандидатскую диссертацию. А всего там есть вклад тысяч студентов. Это был мой первый опыт работы над стартапом», — вспоминает Алексей Ульянов.

Напомним, что окружной этап конкурса управленцев «Лидеры России» пройдет в Екатеринбурге с 13 по 15 октября.