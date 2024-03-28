Челябинская область вводит новые выплаты для участников СВО

Среди прочего можно будет получить деньги на автомобиль

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области расширили категории бойцов СВО, которые имеют право на единовременные социальные выплаты в связи с проведением специальной военной операции. Необходимые поправки в региональные законы приняты в четверг, 28 марта, по поручению губернатора Алексея Текслера.

Получить выплаты теперь могут:

— сами граждане, призванные на военную службу по мобилизации и состоящие на воинском учете в военных комиссариатах иных субъектов Российской Федерации, а также их дети в возрасте до 18 лет;

— контрактники, заключившие военный контракт в иных субъектах Российской Федерации в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года, а также их дети в возрасте до 18 лет.

При этом мобилизованные и контрактники должны иметь регистрацию по месту жительства на территории Челябинской области или регистрацию по месту пребывания на территории Челябинской области, если у них отсутствует регистрации по месту жительства на территории другого субъекта РФ.

«Единовременная выплата не будет предоставляться, если граждане уже получали меры социальной поддержки в связи с участием в специальной военной операции в другом субъекте Российской Федерации», — уточнила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Также по инициативе губернатора установлена единовременная выплата в размере одного миллиона рублей членам семей бойцов, которые погибли на СВО или умерли позже от ран. Выплату смогут получить родители, супруги и дети.

Если боец лишился одной или обеих ног, он сможет получить единовременную выплату в размере 1,5 миллиона рублей на приобретение нового легкового автомобиля и оснастить его ручным приводом.