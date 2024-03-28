Депутаты Законодательного собрания Челябинской области расширили категории бойцов СВО, которые имеют право на единовременные социальные выплаты в связи с проведением специальной военной операции. Необходимые поправки в региональные законы приняты в четверг, 28 марта, по поручению губернатора Алексея Текслера.
Получить выплаты теперь могут:
— сами граждане, призванные на военную службу по мобилизации и состоящие на воинском учете в военных комиссариатах иных субъектов Российской Федерации, а также их дети в возрасте до 18 лет;
— контрактники, заключившие военный контракт в иных субъектах Российской Федерации в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года, а также их дети в возрасте до 18 лет.
При этом мобилизованные и контрактники должны иметь регистрацию по месту жительства на территории Челябинской области или регистрацию по месту пребывания на территории Челябинской области, если у них отсутствует регистрации по месту жительства на территории другого субъекта РФ.
«Единовременная выплата не будет предоставляться, если граждане уже получали меры социальной поддержки в связи с участием в специальной военной операции в другом субъекте Российской Федерации», — уточнила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.
Также по инициативе губернатора установлена единовременная выплата в размере одного миллиона рублей членам семей бойцов, которые погибли на СВО или умерли позже от ран. Выплату смогут получить родители, супруги и дети.
Если боец лишился одной или обеих ног, он сможет получить единовременную выплату в размере 1,5 миллиона рублей на приобретение нового легкового автомобиля и оснастить его ручным приводом.