Житель Курчатовского района Челябинска, побывавший на СВО, одним платежом закрыл долги по алиментам перед двумя сыновьями, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Челябинской области.
Исполнительное производство в отношении должника длилось много лет, сыновья за это время успели вырасти и стать совершеннолетними. Мужчину несколько раз привлекали к административной ответственности, объявляли в розыск, но взыскать деньги не получалось.
В 2022 году челябинец заключил контракт с Министерством обороны и пошел защищать Родину. Средства на выплату алиментов перечислялись из денежного довольствия бойца. Но огромный долг к февралю 2024 года все еще составлял более двух миллионов рублей.
«На днях гражданин приехал в отпуск, пришел к своему судебном приставу-исполнителю и сообщил, что готов выплатить детям 1,5 млн рублей. Взыскатели, в свою очередь, согласились написать заявления о полном погашении долга, чтобы закрыть исполнительные производства», — рассказывают в пресс-службе.
Деньги в итоге были переданы матерям, а исполнительные производства по алиментам — закрыты.
Между тем в небольшом селе под Чебаркулем вернуть долг приставам помогли деревенские сплетни.