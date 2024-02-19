Участник СВО выплатил 1,5 млн рублей алиментов совершеннолетним детям

Долг, который мужчина копил много лет, удалось погасить за день

Житель Курчатовского района Челябинска, побывавший на СВО, одним платежом закрыл долги по алиментам перед двумя сыновьями, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Челябинской области.

Исполнительное производство в отношении должника длилось много лет, сыновья за это время успели вырасти и стать совершеннолетними. Мужчину несколько раз привлекали к административной ответственности, объявляли в розыск, но взыскать деньги не получалось.

В 2022 году челябинец заключил контракт с Министерством обороны и пошел защищать Родину. Средства на выплату алиментов перечислялись из денежного довольствия бойца. Но огромный долг к февралю 2024 года все еще составлял более двух миллионов рублей.

«На днях гражданин приехал в отпуск, пришел к своему судебном приставу-исполнителю и сообщил, что готов выплатить детям 1,5 млн рублей. Взыскатели, в свою очередь, согласились написать заявления о полном погашении долга, чтобы закрыть исполнительные производства», — рассказывают в пресс-службе.

Деньги в итоге были переданы матерям, а исполнительные производства по алиментам — закрыты.

Между тем в небольшом селе под Чебаркулем вернуть долг приставам помогли деревенские сплетни.

