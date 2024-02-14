Деревенские сплетни помогли приставам взыскать долг в Челябинской области

Должница испугалась осуждения соседей и вернула всю сумму

Жительница одного из сел под Чебаркулем задолжала крупную сумму судебным приставам. Гражданка выплачивала свой долг, но по чуть-чуть. Чтобы ускорить процесс взыскания, приставы надавили на женщину через соседей, сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Челябинской области.

Должница — владелица сельского магазина. На женщину было возбуждено десять исполнительных производств — все по взысканию налоговых недоимок. Так как селяне чаще всего расплачивались в ее магазине наличными, со счетов предпринимателя удавалось взыскивать небольшие суммы.

Тогда судебные приставы решили использовать сельскую психологию.

«Прибыв в очередной раз по адресу магазина, они сделали так, чтобы их увидело как можно больше людей. На вопросы селян приставы отвечали, что у хозяйки магазина много долгов, как бы ни пришлось арестовать здание. Полусонное зимнее село сразу забурлило, новость обсуждалась на всех завалинках, а самой владелице магазина просто не давали покоя. В результате бизнесвумен явилась в подразделение судебных приставов, попросила квитанции для оплаты и в три приема погасила долг — 240 тысяч рублей», — рассказывают в пресс-службе.

Денежные средства уже поступили на счет взыскателя.