Уборочная, выборы, прививки — Алексей Текслер поставил задачи южноуральским главам

На областном совещании обсудили самые горячие сезонные вопросы

Поддержка военнослужащих и их семей, уборочная кампания, текущий этап реализации нацпроектов, ликвидация последствий паводка — эти и другие вопросы губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с главами муниципалитетов и членами правительства. По каждому направлению поставлены определенные задачи.

Открывая совещание, глава региона проинформировал участников о результатах рабочей поездки в ДНР. Он отметил, что в освобождении Авдеевки, где сейчас силами региона ведется восстановление инфраструктуры, большую роль сыграли военнослужащие 90-й танковой дивизии. Губернатор акцентировал внимание глав на ключевых задачах — поддержка военнослужащих и их семей, а также содействие в наборе граждан на военную службу по контракту. Он напомнил, что с 1 августа общая выплата при заключении контракта составляет в Челябинской области 1 миллион 205 тысяч рублей.

Следующая ключевая тема — проведение единого дня голосования. 7—8 сентября жителям Южного Урала предстоит избрать губернатора Челябинской области. Также пройдут выборы в органы местного самоуправления: на них зарегистрированы 1 254 кандидата от восьми политических партий и в порядке самовыдвижения.

«Наша задача, как всегда, провести выборы на самом высоком организационном уровне. Это касается и вопросов безопасности, и всех технических деталей, и работы системы общественного наблюдения. Прошу обратить внимание на бесперебойную работу избирательных участков. Необходимо усилить работу в части обеспечения правопорядка, помочь в этом вопросе полиции», — отметил Алексей Текслер.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало, что южноуральская полиция перейдет на усиленный вариант несения службы на время выборов.

Затем глава региона поставил ряд задач по текущим вопросам. В первую очередь речь идет об уборочной кампании, которая стартовала в области, несмотря на сложную ситуацию с погодой. Уборка зерна только началась: овощей открытого грунта убрано 10%, заготовлено 57% сена и 83% сенажа.

Алексей Текслер уточнил, что в ближайшее время ожидается улучшение погодных условий, и поручил главам сельхозрайонов и своему заместителю Сергею Сушкову держать ситуацию под личным контролем. Тем более в этом году аграрии региона обеспечены рекордным уровнем господдержки — на помощь АПК направлено в общей сложности около 3 миллиардов рублей.

В фокусе внимания — реализация национальных проектов. На сегодня уровень контрактации составляет 95%, при этом уровень кассового исполнения ниже. Алексей Текслер напомнил, что все контракты должны быть завершены до 1 декабря. В рамках регулярного контроля за ходом исполнения нацпроектов он поручил всем своим заместителям в еженедельном режиме проводить совещания с муниципальными образованиями.

Аналогичная работа должна быть организована по реализации инициативных проектов граждан. В этом году муниципалитеты получили рекордные 2,25 миллиарда рублей на 626 проектов.

Переходя к вопросам экономики, глава региона отметил, что в первом полугодии индекс промышленного производства вырос на 2%, что говорит о хорошей динамике.

Отдельно Алексей Текслер остановился на задачах по предупреждению ЧС, связанных с паводком, и дал ряд поручений:

• министерству общественной безопасности — обобщить опыт реагирования, разработать и направить в муниципалитеты методические рекомендации;

главам — максимально усилить контроль за состоянием гидротехнических сооружений, иметь оперативные схемы водопонижения;

• главам совместно с ГУ МЧС России по Челябинской области — смоделировать сценарии чрезвычайных ситуаций на ГТС и подготовить план мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Важно уже сейчас проанализировать опыт этого года, оценить имеющиеся силы, средства и резервы, а также спланировать своевременное обновление пунктов временного размещения», — уточнил Алексей Текслер.

В связи с наступлением осени Алексей Текслер поставил задачу главам и областному Минздраву избежать вспышек сезонных заболеваний и усилить работу по вакцинации населения. Для решения этого вопроса с предприятиями он рекомендовал Союзу промышленников и предпринимателей Челябинской области активно включиться в процесс. Аналогичную работу требуется провести и по вопросу диспансеризации населения.