Убийцу пожилой пары в Южноуральске приговорили к 19 годам тюрьмы

Мужчину также обязали выплатить более 8 млн рублей семье погибших

8 февраля суд Челябинской области огласил приговор жителю Южноуральска Виталию Тимошенину. Его признали виновным в разбое и убийстве пожилой семейной пары: пенсионерку он зарезал ножом, а ее супруга забили кувалдой. Обвиняемый отправится в колонию строго режима на 19 лет и выплатит компенсацию семье погибших. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

До происшествия подсудимый лишился работы, а в день убийства ему нужно было внести платеж по кредиту. Из квартиры погибших он украл 1,6 миллиона рублей.

На приговор повлияли смягчающие обстоятельства. Тимошенин — отец троих несовершеннолетних детей, он не был ранее судим и активно содействовал расследованию.

Суд частично удовлетворил гражданский иск от потерпевшего. Осужденный выплатит 8 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда и более 139 тысяч рублей компенсации за материальный ущерб.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.