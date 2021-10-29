В Челябинской области мужчину отправили в СИЗО по обвинению в убийстве пожилой пары

По версии следствия, 39‑летний знакомый семьи действовал из корыстных побуждений

Южноуральский городской суд отправил в СИЗО на 2 месяца 39-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве пожилой семейной пары. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, в Южноуральске расследуется убийство 61-летней местной жительницы и ее 68-летнего супруга. Тела мужчины и женщины обнаружили в их квартире вечером 26 октября. Пенсионерку зарезали ножом, а ее супруга забили кувалдой. По подозрению в совершении преступления был задержан 39-летний знакомый семьи. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Как сообщили в суде, у мужчины трое детей и недавно он лишился работы. Обвиняемый должен был внести платеж по кредиту в день убийства. Из квартиры погибших пропала сумма в 1,6 миллиона рублей.

«Обвиняемый отправлен в СИЗО на два месяца, до 27 декабря», — рассказали в суде.