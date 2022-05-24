Убийцам и насильникам в России запретили работать водителями автобусов и такси

Закон приняли в Госдуме РФ

В России запретили убийцам, насильникам и похитителям работать водителями общественного транспорта. Закон приняли в Госдуме РФ в третьем чтении. Текст документа появился на сайте парламента.



По новому закону гражданина не возьмут на работу водителем автобуса, троллейбуса, трамвая или такси, если у него есть неснятая или непогашенная судимость за особо тяжкие преступления.

Под запрет попали люди осужденные за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой или изнасилование.

Напомним, ранее в Челябинске водителя трамвая оштрафовали за то, что она высадила безбилетника.