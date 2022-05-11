В Челябинске водитель трамвая заплатит штраф за то, что высадила безбилетника

Десятилетний школьник попросил женщину «проехать одну остановку»

Водитель челябинского трамвая № 3 выплатит штраф в размере 5 тысяч рублей за то, что высадила из салона школьника-безбилетника. Об этом в среду, 11 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Установлено, что 11 марта 2022 года около восьми часов вечера водитель трамвая № 3 на остановке общественного транспорта „ЧМК (ул. Павелецкая)“ принудительно высадила из трамвая 10-летнего мальчика, который попросил проехать одну остановку», — сообщает пресс-служба.

По российским законам, безбилетники, в том числе пассажиры с детьми, на самом деле обязаны выходить из салона на ближайшей остановке, если их поймал контролер. Но это правило не распространяется на детей младше 16 лет, если они находятся в салоне без сопровождения взрослых.

Родители мальчика подали жалобу в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку. На водителя завели административное дело.

Государственным инспектором Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора водитель трамвая привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.