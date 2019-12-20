У сгоревшего в Долгодеревенском дома наконец починили крышу

Пожар произошел еще в августе этого года.

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В сгоревшем доме в селе Долгодеревенское завершают восстановительные работы. Ремонтировать крышу и мансардный этаж начали еще летом, но сроки готовности постоянно переносили из-за обнаружения новых дефектов, во время пожара сильно пострадали конструкции, которые пришлось заменить.

«Долгий срок строительства, это неудобно, потому что теперь мы живем в съемном жилье, а квартира в ипотеке. Нам самим придется восстанавливать все остальное: проводку, сантехнику, потолки, стены. Помогать нам пока не будут, потому что еще выясняют виновника происшествия, ждем, когда сообщат результаты», — сообщил сайту «Первый областной» Денис Абдразаков.

Обязательства по восстановлению кровли и конструкций на себя взяла администрация поселения.

«На сегодняшний день результат на лицо: мы уже восстановили кровлю, восстановили мансарду, вставили окна, утепление сделали, стены готовы, сделали стяжку потолка. Остались небольшие штрихи, подрядчик до конца недели обещает их устранить. И до конца недели все работы в рамках муниципального контракта будут завершены», — прокомментировал для сайта «Первый областной» Александр Желтов.

В доме уже могут проживать жильцы 19 квартир. Владельцам мансардных квартир придется восстанавливать свое жилище.

Напомним, что пожар в доме № 2а по улице Свердловская произошел 3 августа. Ребенок поставил на плиту емкость, в которой находилось масло. Мама малыша, заметившая это слишком поздно, пыталась затушить чадящее масло водой. В результате этих действий пламя перекинулось на кухню, а после и на всю квартиру. В пожаре выгорело 5 квартир.