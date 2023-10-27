Мэрия Челябинска объявила о реновации квартала в Металлургическом районе

Старые дома попадают под снос, на их месте появится новая жилая застройка

Администрация Челябинска одобрила проект комплексного развития территорий в Металлургическом районе. Под реновацию попал квартал на границе улиц Электростальской, Минина, шоссе Металлургов и Пожарского. Об этом сообщили в городском управлении архитектуры.

Общая площадь территории — 0,89 гектара. На нескольких участках будущей застройки уже есть объекты недвижимости: двухэтажные и трехэтажные дома, 1943 года постройки. Три таких здания попали под снос.

При необходимости застройщик проведет реконструкцию тепло- и электросетей, канализации и теплотрассы. Застройщика определят на торгах.

Внутри квартала, попавшего под реновацию, есть детский сад, военный комиссариат, жилые дома и коммерческая недвижимость. Кроме жилых домов в проекте КРТ также заложено строительство школ, детских садов, спортивных объектов и благоустройство территории.

Строительство планируют закончить за пять лет. Документы подписала исполняющий обязанности начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска Ольга Никитина.

Напомним, под реновацию в Челябинске в 2023 году попало более 50 территорий. Одна из них — на территории бывшего Каширинского рынка.