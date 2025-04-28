У челябинца забрали автомобиль за долги прежнего владельца

Машину эвакуировали со стоянки у дома

В Тракторозаводском районе Челябинска судебные приставы арестовали автомобиль, который был продан должником по кредитам, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Хозяин машины задолжал около 300 тысяч рублей: больше 50 штрафов ГИБДД, платежи по налогам, кредиту и исполнительский сбор. Приставы арестовали его счета, запретили выезд за границу и наложили запрет на сделки с автомобилем Hyundai Solaris. Но мужчина продал машину другому челябинцу по гражданскому договору купли-продажи.

Приставы нашли место, где паркуется Hyundai Solaris и приехали арестовывать автомобиль.

К машине вышел новый владелец. Он рассказал, что бывший хозяин уехал в Москву, и показал документы на покупку автомобиля. Однако это не помогло. Автомобиль был изъят и помещен на спецстоянку.

«Через пару дней на депозитный счет начали поступать денежные средства в счет уплаты долгов по исполнительным производствам. За неделю долги были погашены в полном объеме. Деньги приставам отправлял сам должник», — рассказывают в пресс-службе.

Возможно, сделка по продаже машины была фиктивной. Однако приставы напоминают: при покупке машины ее следует проверять на наличие обременений. Иначе можно остаться и без машины, и без денег.

Между тем в Еманжелинске мать пятерых детей пыталась спрятаться от приставов в куче тряпья.