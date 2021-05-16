У Челябинского городского бора появился хранитель

Называющий себя друидом мужчина принял участие в акции «Ген уборка» и показал участникам скрытые места скопления мусора

В минувшую пятницу, 14 мая, к экологической акции «Ген уборка», которая прошла в Челябинском городском лесу, присоединился друид. Как сообщают в пресс-службе регионального Минэкологии, сначала участники акции подумали, что это представитель школьного лесничества. Но, познакомившись с ним, поняли, что ошиблись.

«Поначалу нам показалось, что мужчина в костюме героя русских сказок — лешего — представитель школьного лесничества, чьи ребята активно принимали участие в мероприятии. Но вскоре, познакомившись, мы узнали, что это обычный гражданин, который любит и сохраняет наш городской бор. Своего лица он не показывает, не говорит своего имени и просит называть „друидом“»,— рассказали в пресс-службе Минэкологии.

По словам друида, он часто выходит на уборку леса в таком костюме, общается с гражданами, гуляющими по бору, делает замечания нарушителям и посредством интерактивных игр воспитывает в детях бережное отношение к природе.

«Во время проведения мероприятия он активно помогал убирать валежник и показывал скрытые места бора с большим количеством мусора, которые мы оперативно убрали. Можно по-разному относится к данному персонажу, но, по-моему, у Челябинского бора появился свой дух и хранитель леса»,— добавил замглавы Минэкологии Челябинской области Виталий Безруков.

Напомним, собранные участниками акции мусор и валежник будут переработаны, а измельченным сухостоем будут отсыпаны дорожки.

