По словам губернатора, сейчас в подшефных территориях ремонтируют объекты социальной инфраструктуры, дороги, жилье, обеспечивают работу школ, детских садов и медучреждений. В Волновахе завершается восстановление храма, сознательно разрушенного неонацистами. Южноуральские строители, дорожники, врачи и волонтеры отважно трудятся, несмотря на обстрелы.
Регион регулярно отправляет соотечественникам на братской земле гуманитарные грузы, различную технику и оборудование, а также вещи для адресной поддержки семей и детей. Благодаря Челябинской области тысяча детей из ДНР и ЛНР смогли отдохнуть и продолжить учебу в детских лагерях не только на территории Южного Урала, но и в Краснодарском крае и Крыму.
«Решение этих вопросов — это серьезный экзамен для всей системы управления региона: для министерств и ведомств, муниципалитетов, сенаторов и депутатов всех уровней и, конечно же, представителей силовых структур», — заметил Алексей Текслер.
Между тем челябинские врачи готовы разгрузить коллег из Донбасса и проводить плановые операции детям из ДНР. Двоих мальчиков уже приняли на лечение в Челябинской областной детской больнице. У одного была проблема с рукой, у другого — с ногой. Обоим сделали операции, парни уже идут на поправку, но впереди еще долгий путь реабилитации.