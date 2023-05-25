Тысяча детей из Донбасса учились и отдыхали при поддержке Челябинской области

Алексей Текслер рассказал в ЗСО о помощи Волновахе и Ясиноватой

Около года города Ясиноватая и Волноваха в ДНР получают шефскую помощь от Челябинской области. Что делается сейчас, 25 мая рассказал губернатор Алексей Текслер в своем обращении к депутатам Заксобрания региона.

По словам губернатора, сейчас в подшефных территориях ремонтируют объекты социальной инфраструктуры, дороги, жилье, обеспечивают работу школ, детских садов и медучреждений. В Волновахе завершается восстановление храма, сознательно разрушенного неонацистами. Южноуральские строители, дорожники, врачи и волонтеры отважно трудятся, несмотря на обстрелы.

Регион регулярно отправляет соотечественникам на братской земле гуманитарные грузы, различную технику и оборудование, а также вещи для адресной поддержки семей и детей. Благодаря Челябинской области тысяча детей из ДНР и ЛНР смогли отдохнуть и продолжить учебу в детских лагерях не только на территории Южного Урала, но и в Краснодарском крае и Крыму.

«Решение этих вопросов — это серьезный экзамен для всей системы управления региона: для министерств и ведомств, муниципалитетов, сенаторов и депутатов всех уровней и, конечно же, представителей силовых структур»,

— заметил Алексей Текслер.