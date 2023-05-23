Челябинские врачи прооперировали двух детей из Донбасса

Два родных брата попали в надежные руки травматологов ЧОДКБ

Челябинские врачи готовы разгрузить своих коллег из Донбасса и проводить плановые операции детям из ДНР. Двоих мальчиков уже приняли на лечение в Челябинской областной детской больнице. У одного была проблема с рукой, у другого — с ногой. Обоим сделали операции, парни уже идут на поправку, но впереди еще долгий путь реабилитации.

В семье Сидорко из Ясиноватой пятеро ребятишек: младшей девочке всего два года, старшему сыну 15 лет. И никто из них не помнит мирное время.

«Старшие были еще малышами, чтобы помнить жизнь до 2014 года. А младшие родились на войне. К счастью, нас не бомбили. Мы вовремя переехали из опасной зоны. Но 30 декабря снаряд упал рядом с нашим домом — знакомые прислали нам фото»,

— рассказывает мама Юлия Сидорко.

В год и три месяца ее младший сынишка Максим из любопытства засунул два самореза в розетку. Малыш получил тяжелый ожог кисти. До СВО его несколько раз оперировали в Донецке. Парень попал в надежные руки доктора с мировым именем Эмиля Фисталя. По мере роста костей пареньку проводили плановые операции. Но сейчас травматологи в Донбассе загружены экстренными операциями. Челябинцы предложили маме Максима провести очередное вмешательство на Южном Урале.

Привезти мальчика, его маму, бабушку и других сестер-братьев в Челябинск помог благотворительный фонд «Родная». В судьбе мальчика лично принимали участие учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер, первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт и заместитель министра социальной защиты Ирина Скалунова.

Попав в больницу, 11-летний Максим сначала сторонился людей, даже отказывался от еды. По словам мамы, он не привык к мирной жизни и к пристальному вниманию медицинского персонала. Но потом оттаял и пошел на контакт — помог больничный психолог.

«Мы сделали операцию — исправили положение большого пальца. Оно было неправильным, и поэтому мальчику было тяжело держать кружку, застегивать пуговицы, причесываться, чистить зубы»,

— рассказывает заведующий отделением детской ортопедии и травматологии Олег Стариков.

Несмотря на проблемы с рукой Максим умудрялся играть на флейте. До операции это давалось с трудом — не хватало растяжки. Мама надеется, что теперь будет легче.

Уже в Челябинске оказалось, что помощь медиков нужна и старшему брату Максима — 13-летнему Вадиму. У мальчика не до конца разгибалась и была деформирована стопа. Из-за этого одна нога оказалась короче второй — парень шаркал ногами и спотыкался, имел нарушенную осанку.

«В отличие от Максима, который уже имел опыт непростых операций, Вадим пошел на это осознанно. Он очень хотел стать здоровым, как все»,

— говорит Юлия Сидорко.

Детские травматологи поставили кости ребенка на место. Сейчас мальчишка лежит в больнице с аппаратом Илизарова на ноге. Когда кости срастутся, аппарат снимут, он будет обычным мальчишкой, как все. Кстати, старший брат, как и все дети в семье, играет на фортепиано и флейте.

Семья надеется, что за лето удастся пройти реабилитацию. И вернуться в Донбасс, где остался папа.