Тяжелобольная девочка из Златоуста получила подарок, снимающий спазмы

Депутат госдумы Яна Лантратова купила девочке особенный тренажер

Депутат Госдумы Яна Лантратова поддержала южноуральскую акцию «Снеговики-добряки» и подарила тяжело больной девочке Даше из Златоуста тренажер, снимающий боли. Политик сама рассказала об этом в социальных сетях.

Тяжелая родовая травма обернулась для Даши чередой страшных диагнозов, к которым добавились судороги. Врачи не смогли помочь девочке кардинально. Но отзывчивость и любовь мамы сделали практически невозможное: к шести годам девочка научилась пить воду и улыбаться, пишет политик. Чтобы снять боли и судороги, семье попросила купить малышке особенный тренажер — виброплатформу, которая снимает напряжение, укрепляет мышцы и снижает спастичность.

«Я узнала, что Даша и ее семья очень хотели такой подарок, и рада, что их мечта осуществилась. К подарку я приложила специальную книжку о нашей Великой России, которую мама Даше обязательно почитает. Хочу пожелать радости замечательной семье, здоровья и чтобы все было в следующем году хорошо», — сообщила Яна Лантратова.

Напомним, на Южном Урале стартовала акция «Снеговики-добряки», которая проходит при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой. Претендовать на подарки могут ребята от 3 до 18 лет, которые в этом году проходили или проходят лечение, реабилитацию в конкретных больницах.