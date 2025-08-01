Туристов Таганая предострегли от постройки каменных надгробий

Складывание башенок в нацпарке приобрело массовый характер

Сотрудники нацпарка Таганая забили тревогу: туристы вытаскивают камни из вымощенных троп, мнут ими траву, разрушают домики живности между камнями. Пирамидок из камней стало так много, что они могут в прямом смысле слова разрушить местную экосистему. В нацпарке обратились к туристам с просьбой прекратить постройки.

«Камни — чей-то дом. Под ними бурлит жизнь, незаметная нашему глазу. И если камень поднять, эта жизнь будет растревожена, а может и вообще исчезнуть», — поясняют в телеграм-канале нацпарка.

Строители пирамидок складывают их на траве, и таким образом погибают растения и живность под ними. Последствия такого строительства могут быть опасны для отдыхающих: ведь камни стали вытаскивать из троп. К тому же это уже вредит инфраструктуре парка.

«Убеждение, что пирамидка „исполнит желание“, ничем не подкреплено. Даже на Горном Алтае, откуда, по мнению многих, пришла эта традиция, объявили флешмоб „Алтайский боулинг“ и призвали разбивать построенные туристами башенки из камней», — поясняют сотрудники.

А жители гор вообще считают, что построить каменную башню — значит возвести себе надгробие. Ранее в нацпарке рассказывали, чем опасны белые кеды гостей Таганая.