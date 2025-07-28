Туристов Таганая предупредили о возможных проблемах из‑за белых кед

Нацпарк усиливает экопросветительскую работу

Помните лозунги Cтраны Советов? Про «человек — царь природы», «взять от природы все и не ждать, когда она сама даст» и так далее. Сейчас все это надо забыть и относиться к природе иначе, уверена специалист по связям с общественностью нацпарка «Таганай» Инна Гладышева. В канун Всемирного дня охраны природы она проводила журналистов ИА «Первое областное» на Черную скалу, попутно рассказав про погоду, природу и посетителей Таганая и объяснив, какую опасность для леса несут «белые тапочки».





Сотрудникам нацпарков просто некуда деваться: с одной стороны — тысячи туристов, и с каждым годом все больше, с другой — уникальные экосистемы, которые хочется сохранить. Работы — непочатый край.





Прежде всего, обустройство экотроп. На «Таганае» это четыре километра отсыпанных троп, смотровые площадки, беседки — все ради того, чтобы снизить нагрузку на наиболее посещаемые места, а проще говоря, чтобы туристы не вытаптывали лес.

Однако территория огромная, а обустройство экотроп — дело очень финансово емкое, а потому небыстрое. А на Таганай, рассказывают сотрудники, любят иногда приехать гости в белых (читай: городских) кроссовках, или босоножках, или, чего доброго, в туфлях на каблуках.

«Ну не подумал человек: посмотрел в окно, увидел там сухой асфальт, прочитал „национальный парк“ — понял, что „парк“, то есть увеселения, дорожки, кофейни — надел „белые тапочки“. Ладно, здесь, на обустроенной экотропе, их обуви ничего не угрожает, но, если вы идете в поход по основной территории, там все будет сложно. Я таким нарядным обычно задаю вопрос: „Как вы думаете, чем белые кроссовки вредят национальному парку?“ И прямо слышу, как они начинают скрипеть мозгами», — рассказывает Инна Гладышева.

На самом деле все просто: в горах, на необустроенной территории, грязно, часто идут дожди, там камни, кочки, и люди начинают жалеть обувь и искать обход.

«Ломятся по кустам, вытаптывают, там, получается, тоже грязь. Следующие обладатели белых тапок идут в другие кусты, вытаптывают там. В итоге мы имеем огромное количество троп, везде вытоптано и грязно, следом появляется мусор, потом ломают деревья, уничтожают растения — в том числе и краснокнижные — и вот уже получается бедствие. А начало этого бедствия — белые кроссовки, которые жалко запачкать».

По словам Инны, еще «забавнее» — в ее устах это горькая ирония — наблюдать, как люди пытаются отправиться в лес в бахилах, наивно думая, что сейчас они сберегут свои «белые тапочки». А на самом деле это следующая беда — мусор.

«Эти бахилы останутся на первом же камне. Или в кустах, откуда мы потом их кучами выгребаем».

Работа по уборке мусора актуальности не теряет. И в нацпарке очень благодарны волонтерам, которые в течение летнего сезона — с апреля по октябрь — активно помогают в уборке территории парка. Хотя, справедливости ради, десять лет назад за год мусора на Таганае могло набраться до семи КАМАЗов за год.

Сейчас — значительно меньше, все-таки люди становятся сознательнее, хотя все равно есть такая категория отдыхающих, которые, набрав с собой одноразовой посуды, воды в пластиковых бутылках, лапши в упаковках из вспененного пластика (который не перерабатывается!), потом это все выкидывают на территории приюта — мол, не обратно же нести. Хотя всех предупреждают: все, что принес, — унеси обратно.

Поэтому основной своей задачей сотрудники нацпарка называют экопросвещение — науку о том, как правильно взаимодействовать с природой (спойлер: бережно, не оставляя после себя выжженное поле).



На Центральной усадьбе есть контейнеры для раздельного сбора мусора — это тоже часть экопросветительской работы

Это должны быть пусть не дружба, но партнерство, сохранение и охрана, уверена Инна Гладышева.

«Нам всем нужно задуматься о том, что будет завтра, послезавтра и через год. Природа — это то, к чему нельзя относиться потребительски бесконечно. Потому что мы ее часть, и если мы бесконечно будем брать, ничего не отдавая и не возвращая, брать станет нечего, а без природы человек просто исчезнет как биологический вид», — уверена Инна Гладышева.

Впрочем, и совсем без человека лесу будет плохо, уверен руководитель социального экопроекта «Зеленая разведка» Игорь Яковлев, который этим летом работает на Таганае. Человек не может быть просто исключен из природных процессов — он тоже часть природы. Другое дело, что его деятельность должна быть разумной, учитывать сложные взаимосвязи в экосистеме. Простой пример: неправильная лесозаготовка — сплошная рубка и сжигание древесины — наносят вред лесу, нарушая его естественные процессы саморегуляции, но разумная заготовка древесины может быть полезна для леса, способствуя его обновлению и предотвращая деградацию.

«Сплошной лес подвержен процессам деградации, он способствует вымиранию отдельных видов из-за недостатка ресурсов в его глубине. И напротив, мертвая древесина, остающаяся после вырубки, становится средой обитания для грибов, лишайников и насекомых, способствуя естественной регенерации леса», — говорит Игорь Яковлев.

Он уверен: создание национальных парков без учета потребностей местного населения — вредно. Так, в свое время жесткие ограничения в Кенозерском национальном парке в Архангельской области привели к упадку традиционного поморского быта.

Впрочем, в одном оба спикера единодушны: начинать экологическое воспитание и просвещение нужно как можно раньше, с самых юных лет, и чем раньше — тем лучше.

«Вот как только ребенок начал что-то понимать, родители ему должны объяснять: мусорить нельзя, ломать ветки не нужно, обижать животных запрещено. И вообще надо по-человечески себя вести. Конечно, и потом привить экологическую культуру можно. Но будет сложнее».

