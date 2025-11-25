Туристка из Аши переплатила 425 тысяч рублей за путевку на море

Такой долг по настоянию приставов ей пришлось погасить перед вылетом

В Аше судебные приставы взыскали с местной жительницы более 400 тысяч рублей, запретив ей выезжать за границу, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Женщина накопила 16 непогашенных исполнительных производств. В основном это были взыскания по микрокредитам, еще два производства — в пользу предприятий ЖКХ. Всего — на сумму 425 тысяч рублей.

«К должнице были применены меры принудительного исполнения в виде исполнительского сбора, ареста счетов, ограничения на выезд за пределы страны. Имуществом она не обладала, постоянного официального заработка не имела. Но с долгами пришлось расплатиться ради заграничной поездки в теплые края», — отмечают в пресс-службе.

Женщина обратилась к судебным приставам за несколько дней до вылета. Ей вручили квитанции на уплату долгов. После полной уплаты платеж немедленно был учтен через «Госуслуги», а ограничение на выезд снято автоматически. Туристка отправилась отдыхать.

Между тем челябинца заставили выплачивать кредит за бросившего его в детстве отца.