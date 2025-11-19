Челябинца заставили выплачивать кредит за бросившего его в детстве отца

Долг перешел молодому человеку по наследству

Своего отца 24-летний челябинец Дмитрий не помнит. Мужчина бросил семью, когда мальчику было четыре года. Про сына он забыл напрочь: не было ни встреч, ни подарков, ни материальной поддержки. А спустя 20 лет Дмитрия обязали вернуть кредит, который взят на имя отца.

«Три года назад папа умер. Я ходил к нотариусу, подписал бумаги, что приму наследство. Но наследства, я понял, отец не оставил. Поэтому я и думать об этом забыл. А недавно мне заблокировали счета в банках. Оказалось, что приставы выставили мне долг по кредиту, который когда-то взят папой», — рассказал Дмитрий «Первому областному».

Сейчас челябинец не понимает, почему должен закрывать чужой долг, если отец не платил алименты и не оставил ему наследства.

Разобрать ситуацию для читателей «Первого областного» согласилась нотариус Челябинска Катерина Артемова.

«При первом обращении к нотариусу наследники либо принимают наследство, либо отказываются от него путем подачи соответствующего заявления. При этом нотариус разъясняет наследникам, что наследство принимается полностью: и имущество, и долги. А отказ от наследства означает отказ и от имущества, и от долгов. Если наследники не знают, чем владел человек на момент смерти, они просят нотариуса сделать запросы в различные организации, включая банки, ГАИ, Росреестр. Таким образом и формируется наследственная масса», — говорит Катерина Артемова.

Допустим, что человек по имени Иванов умер 9 марта 2025 года. Срок принятия наследства истекает 9 сентября 2025 года. Сын Иванова пришел к нотариусу 1 июня 2025 года и подал заявление о принятии всего наследства. Нотариус сделал запросы и выяснил, что Иванов имел банковский вклад на 1 тысячу рублей и кредитную карту с размером задолженности 20 тысяч рублей. Так как долги отца превышают размер имущества, сын Иванова до 9 сентября может подать нотариусу заявление об отказе от наследства.

При этом есть один важный нюанс. Если наследник и примет такое наследство, то гасить долг он обязан только в пределах стоимости наследства. Если сын Иванова принимает наследство, он должен вернуть банку не 20 тысяч, а только 1 тысячу рублей.

«В соответствии со статьей 1175 ГК РФ, наследник отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Если наследственного имущества нет, то и гасить долги умершего вы не будете», — поясняет нотариус.

Катерина Артемова добавляет, что приставы могли открыть исполнительное производство в отношении Дмитрия только по решению суда. А это значит, что суд установил факт наличия какого-то наследного имущества.

«Если есть взыскание, значит, было за счет чего взыскивать. Дмитрию нужно обратиться к нотариусу, в производстве которого находится наследственное дело, и получить свидетельство о праве на наследство. Если Дмитрий не помнит фамилию, имя, отчество нотариуса, он может легко это установить, воспользовавшись общедоступным сайтом Федеральной нотариальной палаты, разделом „Поиск наследственных дел“», — замечает нотариус.

На каждый вид имущества придется получать свое свидетельство о праве на наследство. За документы придется платить. Нотариальный тариф является единым на территории Челябинской области и утверждается на календарный год.

Также Дмитрию нужно знать, что на недвижимое имущество после выдачи свидетельства нотариус обязан в тот же рабочий день представить в электронной форме заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в орган регистрации прав, после чего Дмитрию будет необходимо заплатить пошлину за регистрацию права собственности, которая в 2025 году составляет 4000 рублей за каждый объект недвижимости и 700 рублей за земельный участок, если таковой подпадает под льготную категорию.

«Если пошлина Росреестра наследником не будет оплачена, то документы вернут без рассмотрения», — говорит Катерина Артемова.

Получить свидетельство о праве на наследство можно и через год после смерти, через пять, через десять лет. Если свидетельство не получит сам Дмитрий, то в будущем это смогут сделать его наследники. Но затягивать все же не стоит, так как отсутствие информации по наследству порождает в дальнейшем «непонятные» ситуации.

КСТАТИ

Какие долги нельзя передать по наследству?

Не переходят к наследникам:

— алименты, назначенные к выплате после смерти наследодателя;

— административные штрафы, такие как штрафы ГИБДД;

— обязательства по возмещению вреда, причиненного здоровью или имуществу других лиц;

— обязательства, которые не могут быть исполнены без личного участия умершего;

— долги, не подтвержденные документально.