Туристический поезд отправится из Челябинска в Пермский край

Поездка включает экскурсии по Перми и Кунгуру

Во время школьных каникул из Челябинска будет запущен туристический поезд в Пермский край. Во время трехдневной поездки туристы смогут насладиться видами уральской природы и побывать на интересных экскурсиях, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Из Челябинска поезд выезжает поздно вечером 29 марта. Утро туристы встретят в Перми и сразу же отправятся на автобусную экскурсию по столице Пермского края. После этого — переезд в Кунгур, еще одна обзорная экскурсия по «чайной столице Российской империи» и мини-поход в Кунгурскую ледяную пещеру.

Вечером из Кунгура туристы на поезде отбывают в Челябинск, где будут уже в 7:00 31 марта.

В составе поезда современные вагоны, оборудованные всем необходимым для комфортной поездки.

А в мае в Челябинске впервые организует посадку пассажиров круизный поезд «Жемчужина Урала» со стартом маршрута в Тюмени. Это один из флагманских туристических проектов РЖД, цель которого — познакомить уральцев с красотами Кавказа.