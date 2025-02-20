В Челябинске впервые организуют посадку пассажиров на круизный поезд на Кавказ

Туристический маршрут рассчитан на 10 дней

В Челябинске впервые организует посадку пассажиров круизный поезд «Жемчужина Урала» со стартом маршрута в Тюмени. Это один из флагманских туристических проектов РЖД, цель которого — познакомить уральцев с красотами Кавказа.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, в этом году состав отправится 8 мая и в тот же день сделает остановку для посадки туристов на станции Челябинск. Жители Южного Урала смогут совершить путешествие по республикам Северного Кавказа.

Продолжительность поездки составит 10 дней. Для путешественников поезд с тематическим оформлением станет «отелем на колесах». Расписание продумано так, чтобы ночь они проводили в вагоне, а день посвящали экскурсиям. Запланированы вечерние программы. В состав «Жемчужины Кавказа» включены современные вагоны купе, СВ и люкс, оборудованные кондиционерами, биотуалетами, душами, индивидуальными розетками для зарядки гаджетов. Также в поезде предусмотрены отдельные вагон-душевая, вагон-бар и вагон-ресторан, где можно будет заказать блюда кавказской кухни.

Туристы посетят Черкесск, Нальчик, Грозный и Дербент: познакомятся с культурой и традициями регионов, увидят природные и архитектурные достопримечательности. Можно будет совершить прогулку по побережью Каспийского моря, подняться на самую высокую горную вершину России и Европы — Эльбрус, посетить цитадель Нарын-Кала, горное озеро Тубанлы-Кель и другие живописные места.

Напомним, первый рейс поезда «Жемчужина Кавказа» с Урала состоялся в мае 2024 года. Состав отправлялся из Тюмени, посадка была возможна в Екатеринбурге.