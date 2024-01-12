ЦКС привлек к себе внимание проверяющих органов из‑за переполненных баков в Миассе

В городе прошла проверка ГЖИ

Инспекционная поездка замначальника ГЖИ Челябинской области Юлии Тураровой в Миасс выявила, что на некоторых контейнерных площадках долгое время не вывозится мусор. Надзорное ведомство усмотрело в этом признаки бездействия регоператора по обращению с отходами — Центра коммунального сервиса, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Кучи неубранного мусора обнаружились возле домов № 120 и 128 на улице 8 Марта. «Безусловно, в некоторых местах подъезд к площадке может быть затруднен состоянием дороги или рельефом, но в данном случае необходимо выяснить причину невывоза ТКО», — прокомментировала представитель ГЖИ.

Также в ходе осмотра оценивалось состояние дворовых проездов и качество очистки кровель многоквартирных домов от сосулек и наледи.

«При осмотре фасадов домов и козырьков выявляются факты неисполнения управляющими компаниями своих прямых обязательств — содержания жилья. С козырьков свисают сосульки, которые могут нести прямую угрозу жизни и здоровью граждан. Таким компаниям будут выданы предостережения, в соответствии с которыми работы будет необходимо провести», — отметила Юлия Турарова.

Ранее ИА «Первое областное» писало о нарушениях в работе управляющих компаний Златоуста, где некоторые дома обросли сосульками и наледью из-за не убранного с крыш снега.