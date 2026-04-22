Циклон с запада принесет в Челябинскую область новую порцию осадков 23 апреля

День выдастся не только дождливым, но и ветреным

В четверг, 23 апреля, в Челябинской области из-за влияния очередного циклона ожидаются дождь и сильный ветер. Несмотря на непогоду, температура может подняться до +14°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до 0°C. Днем температура поднимется до +11…+13°C. Пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В Челябинской области градусники предстоящей ночью покажут от −6 до +2°C. На западе местами пройдет дождь с мокрым снегом. Днем столбики термометров остановятся на +9…+14°C. Синоптики обещают небольшие, локально умеренные дожди. Ветер западного направления, 6—11 метров в секунду, в отдельных районах с порывами до 18 метров в секунду.

