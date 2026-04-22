На Первомай в Челябинской области ожидается дождливая погода

Температура воздуха может немного подняться

Синоптики Челябинского гидрометеоцентра дали предварительный прогноз на длинные выходные, которые ожидают южноуральцев в начале мая. Согласно предварительным расчетам, первые дни последнего весеннего месяца выдадутся дождливыми.

«Циклоническая активность сохранится и на предстоящей неделе. Ожидается, что погода будет достаточно ветреной, пройдут дожди. Есть вероятность гроз»,— рассказала журналисту ИА «Первое областное» начальник отдела метеопрогнозов Екатерина Выходцева.

Что касается температуры, то в ночные часы она будет колебаться от нуля до слабого плюса. Днем столбики термометров будут подниматься чуть выше, чем на этой неделе, — до +16…+18 градусов.

Синоптик предупредила, что прогноз более чем на неделю — предварительный.

«Прогностические модели еще вчера, например, показывали немного другие данные. Поэтому все еще может измениться. Наиболее точные прогнозы обычно составляются не более чем на три дня»,— добавила Екатерина Выходцева.

