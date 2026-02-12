Цены на дорогие жизненно важные лекарства в аптеках могут стать ниже

Новый приказ призван поддерживать стабильные цены на лекарственные препараты

В России начинает действовать обновленный порядок формирования цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших. Федеральная антимонопольная служба утвердила новую методику расчета региональных оптовых и розничных надбавок, сообщила пресс-служба ведомства. Документ зарегистрировал Минюст 6 февраля, официальное опубликование приказа состоялось 9 февраля 2026 года.

Главное изменение коснется стоимости дорогостоящих препаратов. Региональные власти получили право дробить ценовую группу «свыше 500 рублей» на несколько подгрупп. Ключевое условие: при выделении подгрупп размер надбавки для аптек и оптовиков обязан снижаться. Это значит, что цена на лекарства для конечного покупателя может уменьшиться.

При этом прежнее деление на три базовые категории сохраняется. Первая группа — препараты стоимостью до 100 рублей, вторая — от 100 до 500 рублей, третья — все, что дороже 500 рублей. Для дешевых лекарств механизм регулирования остается щадящим. Методика разрешает применять поправочные коэффициенты, чтобы не допустить исчезновения недорогих препаратов из аптек: бизнес может компенсировать упущенную выгоду за счет других категорий.

Новая методика также упрощает документооборот для фармацевтических компаний и аптек. Регионы теперь могут запрашивать у организаций отчетность в электронном виде, в том числе по электронной почте. Для расчета надбавок достаточно данных от 15 процентов игроков рынка в регионе — это снижает административную нагрузку на бизнес.

Приказ вступает в силу с момента опубликования и будет действовать до 1 сентября 2031 года. Прежняя методика, утвержденная в 2020 году, утрачивает силу. В ФАС подчеркивают: изменения направлены на поддержание ценовой стабильности и экономически обоснованное регулирование рынка жизненно важных препаратов.

