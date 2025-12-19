Путин потребовал наладить выдачу льготных лекарств и поручил проверить работу аптек

Президент заявил, что на федеральном уровне средства выделены в полном объеме

Один из вопросов, заданный Владимиру Путину на «Итогах года», касался бесперебойной выдачи льготных лекарств. Житель Свердловской области Дмитрий Отставных пожаловался на то, что не может получить положенные препараты который месяц.

Президент заявил, что на федеральном уровне средства выделены в полном объеме, а проблемы граждан связаны со сбоями в логистике и организации на местах.

«Вы знаете, Дмитрий Владимирович, не скрою, таких обращений действительно много. И я их читал вчера, позавчера», — сказал Путин.

Глава государства дал ряд поручений для системного решения проблемы:

— контролировать наличие льготных лекарств по фиксированным ценам даже в частных аптеках;

— развивать аптечную сеть, в том числе через внедрение передвижных аптек;

— рассмотреть возможность продажи необходимых лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП);

— и проработать вопрос доставки препаратов через «Почту России».

«То есть, как решать эту проблему, в целом понятно, нужно только наладить эту работу. Это будем делать обязательно», — подытожил президент.