Троллейбусы «Синара» в Челябинске перевезли более 800 тысяч пассажиров

Транспорт вышел на линию 1 сентября 2023 года

В Челябинске 10 новых троллейбусов «Синара-6254» вышли на линию по маршруту № 19 1 сентября, и за четыре месяца успели перевезти более 800 тысяч пассажиров. Как сообщили в телеграм-канале троллейбуса, это на 30% больше, чем за аналогичный период при работе прежнего подвижного состава.

Также в телеграм-канале челябинского троллейбуса сообщили, что с 1 сентября транспорт успел проехать более 220 тысяч километров.

Напомним, новые троллейбусы полностью заменили старые на маршруте № 19, который связывает Парк Гагарина и поселок Первоозерный. Машины адаптированы под маломобильных пассажиров, в них установлены навигационная система и USB-слоты и другие удобства. Кроме того, 20 километров они могут следовать автономным ходом.

Как ранее сообщал министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев, в 2024 году на улицах города появится уже 168 новых троллейбусов.

Помимо обновления подвижного состава, в городе активно заменяют контактные сети.