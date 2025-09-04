Троллейбус № 17 свяжет северо‑запад Челябинска и железнодорожный вокзал

Работу уже знакомого горожанам маршрута возобновят с 11 сентября

Ровно через неделю, 11 сентября, на дороги Челябинска вернется уже знакомый горожанам маршрут троллейбуса № 17. Он будет ездить от улицы Молодогвардейцев на северо-западе города до железнодорожного вокзала.

На линию выйдут 13 машин. Интервал движения между ними в часы пик составит 9—15 минут. Подробное расписание скоро появится на сайте gortrans74.ru.

В будущем трассу движения троллейбуса № 17 хотя продлить с обеих сторон. На северо-западе — до улицы Салавата Юлаева. А со стороны железнодорожного вокзала — по путепроводу Челябинск-Главный и Гагарина до «Солнечного берега» на берегу озера Смолино.

Между тем к 2030 году в Челябинске протяженность выделенных полос для троллейбусов и трамваев хотят увеличить до ста километров.