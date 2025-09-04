Сто километров выделенных полос для автобусов проложат по Челябинску до 2030 года

Сейчас их в городе чуть больше 35 километров

Несколько лет назад в Челябинске появились первые выделенные полосы для общественного транспорта. По ним могут ездить автобусы, троллейбусы, маршрутки и такси. Сейчас их более 35 километров, а к 2030‑му году станет почти в три раза больше. Общую протяженность выделенных полос в городе-миллионнике планируют довести до ста километров. Почему это важно и какие работы будут проведены в ближайшие годы, рассказали в четверг, 4 сентября, на пресс-конференции.

«Еще пять лет назад Челябинск называли „столицей ржавых пазиков“. Сегодня город преобразился. На дороги вышли 700 новых автобусов и троллейбусов. В ближайшие три-четыре года мы хотим закупить еще около 300—400 машин. Чтобы общественный транспорт соблюдал график и выдерживал интервалы движения, нужны выделенки на дорогах», — заявил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Очевидно, что общественный транспорт избавляет город от пробок. Один автобус, заполненный пассажирами, заменяет 70 автомобилей. А чтобы люди ездили на автобусах и троллейбусах, городской общественный транспорт не должен стоять в заторах. Ему нужен приоритет на дороге.

Появление выделенных полос уже позволило увеличить скорость троллейбусов и автобусов. Например, троллейбусы сегодня ездят по городу со средней скоростью не 14, а 16 километров в час. Власти надеются увеличить их скорость до 20 километров в час. Скорость автобусов должна увеличиться с 19,6 до 25 километров в час.

По протяженности выделенных полос Челябинск находится на четвертом месте среди городов-миллионников России, не считая Москвы и Санкт-Петербурга. Но магистральные улицы пока не охвачены выделенными полосами даже наполовину.

«Поэтому уже в 2025 году мы собираемся организовать выделенные полосы на улицах Бейвеля, Чичерина (от проспекта Победы до Братьев Кашириных), Кирова, Эльтонской первой, Блюхера и Воровского — их протяженность составит 12,4 километра. А общая протяженность выделенных полос к концу года достигнет 47,9 километра. Это более чем достаточно, чтобы стабилизировать движение транспорта в плане соблюдения графика», — говорит заместитель главы Челябинска по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев.

«Благодаря выделению новых полос более 60 маршрутов начнут работать стабильно. Надеемся, что погода позволит реализовать все наши планы», — дополняет коллегу Александр Егоров.

В качестве примера успешной работы выделенных полос первый заместитель директора «Службы организации движения» Елена Тюрина назвала Комсомольский проспект. После появления выделенных полос и видеокамер на этих полосах автобусы № 18 и № 24 перестали опаздывать и теперь ходят строго по графику.

«Пассажиры довольны, присылают нам благодарные отзывы. Водители на маршрутах больше не торопятся нагнать график и ведут машину плавно. Надеемся, что в ближайшее время выделенки помогут нормализовать работу таких автобусов, как № 58 и № 81», — говорит Елена Тюрина.

Кстати, количество видеокамер на выделенных полосах уже в этом году увеличат до 26, сейчас их 18. Это позволит еще активнее наказывать нарушителей.

«Цифры по оштрафованным и сейчас внушительные. Кстати, с 1 января штраф увеличен с полутора тысяч до 2250 рублей. Желающих нарушать стало меньше. И мы видим: где камеры, выделенки работают успешно», — замечает Егоров.

В 2026 году город планирует сделать выделенные полосы для общественного транспорта на Новоградском проспекте, на проспекте Победы (от Новоградского до Чичерина), на Свердловском проспекте (от Комсомольского проспекта до проспекта Ленина) и на Братьев Кашириных (от Молодогвардейцев до Чичерина).

«Центр Челябинска — проспект Ленина также рассматриваем, просчитываем. Но здесь нужен детальный математический анализ. Здесь выделенные полосы будем делать только в том случае, если математическая модель покажет, что нет ущерба для других участников движения», — заявил Дмитрий Агеев.

Всего до 2030 года в Челябинске по задумке Миндора хотя оборудовать сто километров выделенных полос.