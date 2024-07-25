Троицк выплатит по 100 тысяч рублей тем, кто пойдет на СВО по контракту

Решение о выплате из городского бюджета приняли местные депутаты

В Троицке сегодня, 25 июля 2024 года, принято решение о выплате из городского бюджета тем, кто заключит контракт для участия в специальной военной операции.

Размер дополнительной единовременной выплаты для будущих участников СВО составит 100 тысяч рублей. Эти деньги будут выплачиваться за счет резервного фонда администрации города.

«Данная мера поддержки вводится с 1 августа 2024 года в беззаявительном порядке», — уточнили в пресс-службе Собрания депутатов Троицка.

Напомним, сегодня же Заксобрание Челябинской области поддержало инициативу губернатора Алексея Текслера и кратно увеличило размер единовременной выплаты уходящим на СВО: с 305 до 705 тысяч рублей.