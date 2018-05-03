Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62 -0.73 75.21 -0.55
Челябинск
сейчас
 
+9 °C
завтра
 
+13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Глава Троицкого района Людмила Шаталова покинула свое кресло

Глава Троицкого района Людмила Шаталова покинула свое кресло

Собрание депутатов назначило временно исполняющего обязанности.
сегодня в 16:22
  |  Общество

Глава Троицкого муниципального района оставила свой пост по собственному желанию. Сегодня, 3 мая, решение Людмилы Шаталовой поддержали члены Совета депутатов Троицкого муниципального района. Временно исполняющим обязанности назначен ее заместитель.

В связи с досрочным прекращением полномочий главы Троицкого муниципального района Шаталовой Людмилы Владимировны собрание депутатов Троицкого муниципального района решает назначить временно исполняющим полномочия заместителя главы Троицкого муниципального района по финансам Мухамедьярова Тимура Радиковича на период с 4 мая и до вступления в должность главы. — сообщили сайту «Первый областной» в Собрании депутатов Троицкого района.

Сейчас районный совет готовится к конкурсу на выбор нового главы муниципального образования.

Напомним, Людмилу Шаталову избрали на должность главы Троицкого района в 2011 году, а через 5 лет переизбрали, но уже решением депутатов. Народные избранники тогда объяснили свое решение большим опытом Людмилы Шаталовой.

Общество
Глава Минприроды России прибыл на челябинский завод
06.03.2018
Глава Минприроды России прибыл на челябинский завод
Общество
Южноуральский глава незаконно разрешил стройку на берегу Увильдов
27.02.2018
Южноуральский глава незаконно разрешил стройку на берегу Увильдов
Общество
Экс-глава одного из южноуральских поселений осужден за мошенничество с жильем
06.02.2018
Экс-глава одного из южноуральских поселений осужден за мошенничество с жильем
Происшествия
Экс-глава Челябинска арестован на два месяца по делу о мошенничестве
30.09.2017
Экс-глава Челябинска арестован на два месяца по делу о мошенничестве
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Здоровье ветеранов проверят в Челябинске
сегодня в 20:03
Здоровье ветеранов проверят в Челябинске
Общество
Ресторан, выставивший за дверь инвалидов, взят на контроль общественников
сегодня в 19:51
Ресторан, выставивший за дверь инвалидов, взят на контроль общественников
Происшествия
Первоклассник попал под машину, когда перебегал дорогу на «красный»
сегодня в 19:32
Первоклассник попал под машину, когда перебегал дорогу на «красный»
Происшествия
Клетку с попугаем выкинули из окна многоэтажки в Челябинской области
сегодня в 19:14
Клетку с попугаем выкинули из окна многоэтажки в Челябинской области
Происшествия
Челябинец украл 29 флаконов шампуня в магазине в Пензе
сегодня в 18:51
Челябинец украл 29 флаконов шампуня в магазине в Пензе
Происшествия
Пациент больницы скончался после лечения позвоночника в Златоусте
сегодня в 18:24
Пациент больницы скончался после лечения позвоночника в Златоусте
Общество
Уголь за рубль и другие приятные акции ждут челябинцев на открытии магазина «Галамарт»
сегодня в 17:56
Уголь за рубль и другие приятные акции ждут челябинцев на открытии магазина «Галамарт»
Происшествия
Дальнобойщик-иностранец протаранил 4 автомобиля на трассе под Челябинском
  
сегодня в 17:46
Дальнобойщик-иностранец протаранил 4 автомобиля на трассе под Челябинском
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6