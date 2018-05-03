/ Глава Троицкого района Людмила Шаталова покинула свое кресло

Собрание депутатов назначило временно исполняющего обязанности.

Глава Троицкого муниципального района оставила свой пост по собственному желанию. Сегодня, 3 мая, решение Людмилы Шаталовой поддержали члены Совета депутатов Троицкого муниципального района. Временно исполняющим обязанности назначен ее заместитель.

В связи с досрочным прекращением полномочий главы Троицкого муниципального района Шаталовой Людмилы Владимировны собрание депутатов Троицкого муниципального района решает назначить временно исполняющим полномочия заместителя главы Троицкого муниципального района по финансам Мухамедьярова Тимура Радиковича на период с 4 мая и до вступления в должность главы. — сообщили сайту «Первый областной» в Собрании депутатов Троицкого района.

Сейчас районный совет готовится к конкурсу на выбор нового главы муниципального образования.

Напомним, Людмилу Шаталову избрали на должность главы Троицкого района в 2011 году, а через 5 лет переизбрали, но уже решением депутатов. Народные избранники тогда объяснили свое решение большим опытом Людмилы Шаталовой.