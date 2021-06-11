ТРК, мечеть, дома и детсад: мэрия утвердила проект квартала в Тракторозаводском районе

Власти поручили при строительстве высоток возводить и инфраструктуру для них

Администрация Челябинска утвердила документацию по планировке территории в квартале улиц Героев Танкограда, Савина, Марченко, Ловина в Тракторозаводском районе. Документ разместили на сайте администрации мэрии.

«Утвердить документацию по планировке территории. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства. Управлению градостроительных разрешений после утверждения документации по планировке территории обеспечить присвоение адресов объектам», — говорится в постановлении администрации.

Территория проектирования относится к нескольким зонам: многофункциональным; зоне объектов религиозного назначения; зоне коммунальных объектов городского хозяйства. В квартале уже есть построенные здания, а также сооружения спортивно-зрелищного и коммунального назначения.

Через территорию проходят инженерные сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения бытовых и поверхностных стоков, электроснабжения, автомобильные проезды. Рядом находится дворец спорта «Надежда», также располагается школа № 112 и строится соборная мечеть (Героев Танкограда, 85 стр.).

«Документацией по планировке предложено размещение на территории трех многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями развлекательного и административно-делового назначения, комплекса мечети, торгового и развлекательного комплекса, административного комплекса, участков благоустройства (скверы) и детского сада (на 120 мест)», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

В квартале уже возводят высотные дома — это жилой комплекс «Театральный». В трех новых высотках по расчетам проектировщиков будет 865 квартир. Для жителей обустроят паркинг (820 мест). Проект планировки этой территории был утвержден в июне 2018 года, после чего началось проектирование жилого комплекса. Новый документ уточняет инфраструктуру вокруг строящихся домов — перспективное строительство детского сада и двухэтажного торгово-развлекательного комплекса.

Напомним, несколько лет назад жилые микрорайоны возводились по проектам, в которых не всегда отражались социальные объекты — детские сады, школы, поликлиники, магазины и подъездные пути к новостройкам. Например, первую школу в Академ Риверсайд возводят только сейчас, хотя квартал начали возводить еще в 2014 году. Губернатор Алексей Текслер поставил задачу, чтобы при планировании новых жилых комплексов все эти объекты учитывались в проекте и были реализованы.