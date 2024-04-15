Три школы капитально отремонтируют в Верхнеуральском районе

На это выделят дополнительные деньги

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера Верхнеуральский район получит деньги на капитальный ремонт трех сельских школ, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«Решается вопрос по выделению Верхнеуральскому муниципальному району дополнительной финансовой помощи в объеме 21 миллиона рублей. Ремонт школ планируется начать после завершения учебного года», — пояснил министр образования Челябинской области Виталий Литке.

Речь идет о Краснинской, Кирсинской и Карагайской школах. В последней, к примеру, запланирован капитальный ремонт актового зала и столовой, а также замена кровли.

В рамках региональной государственной программы «Модернизация школьных систем образования» в Челябинской области уже отремонтированы 28 школ. Приводят в порядок не только стены учебных заведений, школы оснащают специализированным оборудованием и мебелью.

В феврале губернатор Алексей Текслер побывал на открытии школы в поселке Вандышевка Уйского района. В здании провели капитальный ремонт.

