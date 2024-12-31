Три простые настольные игры для компании

Подготовили для наших читателей описание пары душевных «настолок»

Отдыхать хорошо, а отдыхать весело и интересно — еще лучше. Продолжая традицию, Первое областное информагентство подготовило описание трех простых, но захватывающих игр, в которые можно поиграть со своими близкими, когда съедены «прошлогодние» салатики. Внимание — если в прошлом году мы предлагали игры на индивидуальное мастерство (обязательно сыграйте — это «Бонжур, мадам», «Пароль» и «Контакт»), то в этом на первый план выходят удачливость игроков, командная работа и качество коммуникации.

ИГРА «СКАЧКИ»

«Скачки» — идеальная карточная игра для новогодних посиделок. Там совершенно не надо думать, все решает чистая удача.

Отложите из колоды четыре туза. Остальные карты перетасуйте и выложите пять случайных карт в вертикальную линию рубашками вверх. Тузы расположите в горизонтальную линию на манер «старта» — они лошади и перемещаются вперед по «дорожке», когда выпадает карта их масти (ее надо тянуть из колоды).

В момент, когда все четыре туза прошли первый этап, то есть достигли уровня первой карты «дорожки» (из тех пяти, что выложены вертикально), ее переворачивают, и тот туз, чья масть совпадает, делает шаг назад. Это повторяется на каждой горизонтали.

Как только один из «коней» достиг финиша и пересек последнюю линию, он побеждает в раунде-«забеге».

Игра ведется до трех побед одного игрока. Но если кто-то выиграет три раза подряд, то до пяти. Тузами-«лошадками» можно меняться либо хранить верность одной.

ВАРИАЦИЯ ИГРЫ В «ШЛЯПУ»

Для этой игры нужно четное количество участников, шляпа, бумага (или планшет, на котором можно писать маркером и стирать) и маркер. Игра идет пара на пару, в течение раунда каждый играет с каждым.

Каждый участник пишет несколько названий, например, фильмов (если компания читающая, можно так же сыграть про книги), все бумажки скидываются в шляпу.

Один из пары достает бумажку, читает слово и — тут надо включить таймер на минуту — начинает рисовать. Второй угадывает по рисунку, что это за фильм, причем он должен произнести название так, как написано на бумажке (но тут игроки могут договориться, что идет в зачет). За каждый угаданный фильм оба участника пары получают по одному баллу.

Когда каждый сыграл с каждым, подводятся промежуточные результаты.

Во втором раунде условия усложняются: на рисование отводится уже по 30 секунд, но и зарабатывают игроки уже по 2 балла (они начисляются каждому в паре игроков, где угадано название).

Выигрывает игрок, набравший наибольшее количество очков по результатам двух раундов.

ИГРА «КОАЛИЦИЯ»

Нужен набор карточек с числами от 1 до 100 и несколько призовых фишек — это «жизни», они выкладываются на стол по числу игроков, остальные идут в запас. Один (выбирайте того, у кого самая легкая рука, или можно делать это по очереди) сдает карты. На первом круге каждый получает по одной случайной карте с числами — на них можно смотреть, но нельзя показывать другим.

Ваша задача — выложить карточки с числами в центр стола лицом вверх по возрастанию. Игроки выкладывают карточки не по очереди, а по желанию. При этом с момента старта и до конца раунда участникам запрещено разговаривать и пользоваться жестами — так что договариваться о том, кто будет делать ход, придется при помощи мимики: моргания, подмигивания, – и возможно, мычания.

Если окажется, что у кого-то из игроков на руках осталась карта с номиналом меньше уже выложенной на стол, раунд прекращается и вся команда теряет одну «жизнь». Уберите все карточки в колоду, замешайте и начинайте раунд заново. Если раунд пройден — все карточки выложены в стопку по возрастанию — добавьте жетон «жизни» из запаса.

Игра переходит на следующий уровень. На втором уровне каждый игрок получает по две карточки, на третьем — по три, на четвертом — по четыре. Так же по возрастанию.

Для победы нужно пройти все четыре уровня и доказать, что взаимопонимание — то, на чем держится этот мир или ваша отдельно взятая ячейка общества — дружеская или семейная.

Проведите новогодние каникулы весело и дружно. Ну, а если узкого круга вам недостаточно, а азарт требует выхода, в Челябинске есть места, где можно поиграть в настолки «по-взрослому». О них Первое областное информагентство рассказывало вот в этом материале.

Материал подготовлен ИА «Первое областное»