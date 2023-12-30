Три самые простые «настолки» для новогоднего вечера

ИА «Первое областное» выбрало игры, которые требуют минимум реквизита и принесут максимум эмоций

В любом застолье наступает затишье, когда все тосты уже сказали, а основные темы обсудили. И это лучшее время, чтобы поиграть. Корреспонденты Первого областного информагентства выбрали три игры, которые требуют минимум реквизита принесут максимум эмоций.

«Бонжур, мадам!»

Потребуется обычная колода из 36 карт. Сдается вся колода, после этого каждый «втемную», не глядя, выкладывает по одной карте на стол, если это семерка, восьмерка, девятка или десятка — ничего не происходит. Если кто-то выкладывает даму, то все должны сделать приветственный жест рукой — о нем надо договориться заранее — и произнести: «Бонжур, мадам!». Тот, кто сделал это последним, забирает себе все карты, лежащие в центре стола, и кладет под низ своей стопки.

Если на стол падает валет, всем следует приложить руку к груди, кивнуть и сказать: «Пардон, месье!», если король — все участники аплодируют, если туз — накрывают его рукой — чья рука оказывается сверху, забирает все карты. Если выходит шестерка, все должны зажать нос, сморщиться и сказать: «Фуууу!»

Кроме того, забирает карты, лежащие на столе, тот, кто поспешил и накрыл рукой не туз, а любую другую карту или начал аплодировать не королю, а допустим, вальту.

Победителем становится участник, который первым избавился от всех своих карт. Если игра понравилась, можно сыграть, например, несколько раундов, начисляя баллы за каждый, и определить победителя по сумме баллов.

Игра «Пароль»

Первый участник загадывает пароль и пишет его на бумажке и показывает его всем соседям, кроме того, кто будет отгадывать. Соседи должны объяснить пароль четвертому, говоря по очереди по одному слову, относящемуся к загаданному. Например, загадано слово «джерси». Тогда объясняющие могут называть слова: «форма», «команда», «хоккей» или даже «Нью-...»

Тот, кто написал пароль, зарабатывает столько баллов, сколько слов потребовалось, чтобы угадывающий попал. После этого пароль загадывает следующий участник, а отгадывает снова тот же человек. Таким образом, для определения победителя надо будет сыграть столько раундов, сколько всего участников.

Игра «Контакт»

Один загадывает слово и говорит остальным первую букву. Например, «М». Остальные участники должны с кем-то вдвоем придумать общее слово на эту букву (или подумать, что они его поняли) назвать его хором раньше того, кто загадывал, чтобы тот выдал им вторую букву своего слова. Допустим, угадывающий смотрит на того, с кем они понимают друг друга по глазам или общему контексту, и говорит: «первое слово», — на это партнер говорит: «контакт». Тогда они вдвоем считают: «Раз, два, три — МАМА». Если они называют одинаковое слово, то каждый из пары получает по баллу, а ведущий говорит им вторую букву. И дальше соперники ведущего должны «законтачить» и назвать слово, начинающееся с этих двух букв. И так далее.

Но если ведущий тоже догадался, что за слово задумала пара соперников, и успевает сказать, что это не «мама», то балл получает он. Два балла может получить тот игрок, который сразу угадал загаданное слово (его напарник по контакту при этом получит один балл).

Игра продолжается до тех пор, пока каждый из игроков не загадает по слову.

Информагентство «Первое областное» поздравляет всех с наступающими праздниками и желает в Новом году побед.