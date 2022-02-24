Три европейские страны прекращают выдачу виз россиянам

Чехия и Латвия отзывают своих послов для консультаций

Ряд европейских стран заявили о своих намерениях отозвать послов из России для консультаций и прекратить россиянам выдачу виз. Так, в Чехии готовы предоставлять гуманитарные визы, а чиновники в Бельгии призывают иностранных коллег остановить выдачу виз, сообщают СМИ.

Латвия отзывает своего посла из РФ для консультаций и прекратит выдачу виз гражданам России, заявил глава МИД Эдгар Ринкевич на своей странице в Фейсбук.

«Я принял решение отозвать посла Латвии в РФ для консультаций и прекратить выдачу виз гражданам РФ», — цитирует Ринквича РИА Новости.

Латвия выступила с такой инициативой вслед за Чехией. Часом ранее в Праге после заседания правительства страны премьер-министр Петр Фиала заявил о том, что визы россиянам не будут выдаваться во всех посольствах Чехии за исключением гуманитарных случаев. Фиала сообщил, что деятельность генконсульств Чехии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге будет временно прекращена. Это передает чешское издание DenikN.

Бельгия выступает за то, чтобы Европейский союз прекратил выдачу виз всем россиянам, включая студентов и путешествующих по работе, передает ТАСС. О возможности блокады путешествий для россиян говорил также и президент Польши Анджей Дуда.

Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории ЛДНР.