Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории ДЛНР

Президент РФ уверен, что столкновение с националистическими силами на Украине неизбежно

Сегодня утром, 24 февраля, президент РФ выступил с обращением, в котором сообщил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

«Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации»,

— подчеркнул глава государства.



Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что целью операции не является оккупация территории Украины, а также призвал вооруженные силы Украины сложить оружие, а военным на исполнять преступные приказы руководства Украины.

Владимир Путин заявил: весь ход развития событий и анализ информации показывает, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени.

«Крымчане сделали свой выбор, наши действия — самозащита от создаваемых угроз, призываю к взаимодействию. Должен обратиться к военным Украины: вы давали присягу народу, а не хунте, призываю немедленно сложить оружие и идти домой», — отметил президент России, призвав военных вооруженных сил Украины не исполнять преступных приказов руководства этой страны.

Владимир Путин подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, но РФ будет стремиться к демилитаризации Украины. «Рассчитываю на консолидированную позицию парламента по поводу начала операции в Донбассе», — добавил президент РФ.