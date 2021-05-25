Три детских лагеря из Челябинской области вошли в программу туристического кешбэка

Еще около двадцати организаций подключатся к проекту в ближайшее время

В ночь на 25 мая в России стартовала программа детского туристического кешбэка. На Южном Урале в ней пока участвуют три загородных лагеря, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.

«На данный момент на сайте мирпутешествий.рф уже можно купить путевки в три южноуральских лагеря: „Аракуль“, „МируМир“, ДОЛ „Искорка“. Информация оперативно обновляется. Мы знаем, что 23 организации из Челябинской области уже заключили договоры на участие в программе. В ближайшее время они смогут продавать путевки с кешбэком», — говорит заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Сидорчук.

Напомним, программа туристического кешбэка предполагает, что все желающие могут купить путевку в детские стационарные лагеря и вернуть половину от стоимости путевки, но не более 20 тысяч. Деньги в течение пяти дней будут возвращены на карточку «Мир», с которой совершалась покупка.

В программе участвуют государственные и коммерческие лагеря. Однако купить путевку с кешбэком нельзя в палаточные, городские лагеря и в лагеря дневного пребывания.

«Ограничений по возрасту детей нет. Не ограничено и количество смен, которые ребенок или несколько детей из одной семьи могут отдохнуть летом. Человек может оплатить несколько путевок с одной карты «Мир». При этом карта «Мир» не обязательно должна принадлежать родителю ребенка. Например, у вас трое детей. Вы оплачиваете с одной карты три путевки, и за каждую путевку вы получите кешбэк», — замечают в Минобре.

Если семья покупает путевку в лагерь со скидкой, родителям вернут деньги не от полной цены путевки, а от той суммы, которую они заплатили сами.

Если семья передумала отправлять ребенка в лагерь, кешбэк автоматически спишут с карты в момент возврата путевки.

Также в Минобре напоминают, что после 15 июня начнет работать кешбэк на путевки, купленные до 25 мая.

Программа возврата средств по приобретенным путевкам продлится до конца октября.

Если у вас остались вопросы, можете позвонить на горячую линию по телефону 8 800 200 34 11 (# 1) или написать в специальный чат на сайте мирпутешествий.рф.

В Челябинской области также работает региональная горячая линия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Ее телефон 7 (351) 263-40-67.

О других видах поддержки семей, которые практикуют в Челябинской области, рассказал губернатор Алексей Текслер во время ежегодного обращения к Законодательному собранию региона.