/ Высокоскоростная магистраль позволит Уралу создать третий экономический центр

Сейчас Челябинская и Свердловская области обеспечивают 6% ВВП.

Уральская ВСМ стала одной из тем обсуждения на круглом столе «Реализация проектов пространственного развития РФ — транспортный вектор». Инвестиционный проект сопоставим с межрегиональным метро. Объединение двух уральских столиц — Челябинска и Екатеринбурга, делает магистраль перспективной для развития муниципалитетов. Сейчас регионы дают 6% валового национального продукта, впоследствии эта цифра может возрасти.

Объединив их, мы сможем создать третий в стране экономический центр, который будет конкурировать с Санкт-Петербургом. — подчеркнул президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

Высокоскоростная магистраль имеет высокий мультпликативный эффект. На каждый рубль он составляет 1,46, а с учетом условий эксплуатации — 3,77 рубля, что является наивысшим показателем среди видов транспорта.

Мы видим, что агломерационные, инвестиционные эффекты, влияние скоростных железнодорожных линий на развитие территорий намного превосходят эффекты, по которым мы привыкли оценивать проекты по финансовой банковской модели. Это важный фактор, благодаря которому в мире сегодня идет интенсивное строительство ВСМ. В этой гонке участвуют практически все ведущие страны. Мы уже имеем опыт в запуске скоростного маршрута Москва — Санкт-Петербург, маршрутов на основе поездов «Ласточка» и городских скоростных линий — таких, как Московское центральное кольцо. Он показал, что современные технологии востребованы у пассажиров и эффективны. — рассказал первый заместитель генерального директора ОАО РЖД Александр Мишарин.

Напомним, предложение о заключении концессионного соглашения на финансирование, создание и эксплуатацию Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург подало хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» в начале 2018 года.

Проект включает в себя создание магистрали и сопутствующей инфраструктуры. Расстояние между конечными станциями составит около 218 километров, преодолеть которые можно будет за 1 час 10 минут. Подписание соглашения будет принято в сентябре 2018 года, а запуск намечен на 2024 год.